’Bezem door politieke stelsel’

Een kind kan bedenken dat in zo'n geval regeren wel erg moeilijk wordt. De doelstellingen van al die partijen (maar vooral: partijtjes) lopen vaak sterk uiteen. Met het gevolg dat dan steeds meer met consensus geregeerd moet worden. Met andere woorden: niet de beste oplossing wordt gekozen maar de meest beste. Of: de minst slechtste!

Wat de kiezer vooral niet ziet zitten is het constante gekissebis en proberen elkaar vliegen af te vangen. Voeg daar nog bij de telkenmale terugkerende zetelroof en vervolgens het zielloos in de bank blijven hangen vanwege het riante salaris om vervolgens na afloop nog jarenlang een vet wachtgeld op te strijken. En je gaat je dan vervolgens wel afvragen of dat niet beter geregeld kan worden.

Is het niet beter en tegelijkertijd slagvaardiger om naar maximaal twee of drie partijen over te schakelen? Rechts, links en eventueel nog een middenpartij als tegenwicht. Een aantal huidige enge partijtjes die totaal niets toevoegen, maar alleen maar afbraakpolitiek bedrijven kunnen dan ter ziele gaan. Wat zou dat toch een opluchting geven in het politieke landschap!

Jan Muijs, Tilburg