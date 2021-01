’Persiflage Amalia kwetsend’

Entertainment

Jinek maakt kabinetsuitzending, Beau doet Vrienden van Amstel-show

De uitzending van Jinek wordt vrijdagavond opgedeeld in twee delen. Eva Jinek maakt daarbij een deel van de uitzending vanuit de studio in Amsterdam, over de eventuele val van het kabinet. Beau van Erven Dorens neemt de uitzending over De Vrienden van Amstel op zich.