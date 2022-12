’Woonproject afgewezen’

Wij hebben geprobeerd hier aan mee te werken. Het plan was om samen met onze zoon een huis te kopen met een grote garage daarbij. Hij zou in de woning gaan wonen en wij in de garage, die dan aangepast zou moeten worden. Je zou denken een win win situatie. We laten twee woningen achter en zijn verzekerd van hulp van onze zoon. Mooi niet dus! Afgewezen door de gemeente Oss met als reden, nog geen mantelzorg! Onbegrijpelijk voor ons! Dan wil je voorsorteren op de toekomst en dan gaat de deur dicht!

Gert Borneman