’Cel voor Poetin staat al klaar’

Het Internationaal Gerechtshof zetelt al jaren lang in het Vredespaleis in Den Haag. Dit Strafhof berecht ondermeer misdrijven tegen de menselijkheid, genocide en oorlogsmisdrijven. Nogal wat hooggeplaatste personen zijn inmiddels tot (levens)lange gevangenisstraffen veroordeeld. En juist dié personen die dachten dat ze er wel mee weg konden komen. Ver hoeven we niet terug te gaan in ons geheugen. Karadzic, Mladic en Milosevic om er maar een paar te noemen. Het Joegoslavië-tribunaal maakte er korte metten mee.

Tegen Poetin is inmiddels ook een onderzoek opgestart. Hij pleegt inmiddels ook misdrijven tegen het oorlogsrecht en bombardeert er zonder enig mededogen maar op los. Zelfs met kernwapens wordt gedreigd of zijn zelfs inmiddels al ingezet. Maar ook deze oorlog komt ten einde en dan zal blijken dat ook Poetin zijn hand heeft overspeelt en nu al een cel in Den Haag voor hem kan worden gereserveerd. Want als Rusland straks van zijn huidige paria-status af wil en internationaal weer wil meedoen, dan zit er maar één ding op. Onvoorwaardelijke uitlevering van Poetin aan het Haagse tribunaal, zodat hij levenslang over zijn wandaden kan nadenken. Ik hoop dan ook dat hij erg oud mag worden!

Jan Muijs, Tilburg