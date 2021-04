De stilte rond de Armeense genocide heeft veel te lang geduurd

In het weten nestelt het geweten. President Joe Biden heeft de Armeense genocide erkend. Destijds wist het Vrije Westen dat de Ottomaanse staat de Armeense genocide had gepleegd. Daarover berichtte ’De Nieuwe Tilburgsche Courant’: ’Wat in Armenië gebeurt, grenst aan het duivelachtige en steekt in wreedheid uit boven al het andere. Dit is de grootste schande welke ooit de mensheid heeft gedrukt.’ Dit weten leidde niet tot erkenning en herdenking.