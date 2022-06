’Boeren en vissers in voortbestaan bedreigd’

Zo wil hij het gebruik van bestrijdingsmiddelen in 2030 met de helft verminderen en daarnaast komen er bindende doelen voor herstel van landbouwgronden, veenweidegebieden en de zeebodem. Wat de zeebodem betreft waren we al goed bezig door niet meer met stalen kabels de zeebodem om te ploegen ten koste van alle bodemfauna, maar de vis met een electrische impuls in de netten te krijgen. Hoe natuurgericht kun je werken vraag je je dan af. Totdat Frankrijk daar met gestrekt been inging en we nu weer met zware kabels de zeebodem om zeep helpen. Toén had Timmermans zijn gezicht moeten laten zien en zich sterk moeten maken voor die vorm van natuurbehoud van de visserij. Hij liet echter de vissers 'in de stront' zakken.

Wanneer deze eurocommissaris met pensioen gaat zal alles wat boert en vist aanzienlijk in omvang zijn afgenomen. En Nederland loopt daar met zijn veel te ver gaande maatregelen braaf achter aan. Onze boeren en vissers voelen zich ernstig in hun voortbestaan bedreigd. Ze hebben groot gelijk dat ze massaal in protest gaan.

Jan Muijs