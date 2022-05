Brief 3: ’Uitbreiding NAVO olie op het vuur’

Toetreding tot de NAVO van Finland, Zweden en wellicht ook nog Noorwegen is olie op het vuur gooien voor Poetin, wanneer valt dat kwartje? Europa heeft jarenlang zitten slapen en onze bewindslieden doen dat nog steeds. Een leger hebben wij in het geheel niet en wat we hebben aan materiaal is naar het buitenland verscheept of al eerder voor een schijntje verkocht. Laten echt capabele landbestuurders eens de kans krijgen om orde op zaken te stellen en eens gaan besturen in plaats van alleen maar intern ruzie te maken.

W. van Reenen

STEM op deze brief

Of op een van de andere brieven: