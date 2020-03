’Maximumsnelheid ook handhaven’

Overtreding zal beboet worden. Wij gaan er zonder meer vanuit dat dit ook voor de buitenlandse weggebruikers zal gelden. Niet alleen voor automobilisten maar ook voor al het vrachtverkeer? Echter ben ik benieuwd of de opgelegde snelheidsbekeuringen ook daadwerkelijk worden opgelegd en geïnd.

Op dit moment is dit in heel veel gevallen niet aan de orde vanwege administratieve rompslomp en juridische aspecten. Andersom worden Nederlanders heel simpel bekeurd in het buitenland. Uitgeschreven bekeuringen moeten zelfs met de pin direct aan de agent worden betaald.

In Frankrijk worden de bekeuringen zelfs flink verhoogd bij het niet tijdig betalen! Ook Duitsland, België en Luxemburg weten de Nederlandse snelheidsduivels te bekeuren. Nu maar hopen dat de Nederlandse politie ook zo adequaat zal optreden. Een mobiel pinautomaat biedt een goedkope en effectieve oplossing.

B. Huisman