’Laat voetbalbobo’s eens hockey en tennis kijken’

Nadat Nijhuis een penalty had toegekend aan PSV werd dit door tussenkomst van VAR Makkelie uiteindelijk toch weer teruggedraaid. Dat de penalty “makkelijk“ gegeven was klopt, maar van een enorme blunder van Nijhuis was ook geen sprake en daar wringt hier de schoen.

De enorme willekeur waarmee de VAR zichzelf telkenmale inschakelt begint ondertussen echt irritante vormen aan te nemen en doet veel te weinig voor een eerlijk verloop van het spel. De VAR moet ingrijpen bij ernstige fouten, maar het lijkt ondertussen meer op een onderlinge strijd tussen referee en VAR. Zo greep Makkelie dus wel in, maar deed de VAR niets toen Jens Toornstra zijn tegenstander enkele weken geleden bijna doormidden schopte.

Het is echt tijd voor een grondige evaluatie en laat de voetbalbobo’s dan ook eens naar het hockey en tennis kijken. Daar wordt de VAR ( of Hawkeye bij tennis ) uitsluitend geraadpleegd als de bevoegde speler hier om vraagt. Dat werkt veel beter, maar de eigenwijze voetbalverantwoordelijken blijven deze heilloze weg volgen.

Jan Pronk,

Beverwijk.