Brief 2 ’Ban op ’foute koffie’ hypocriet’

Dit omdat ze verantwoordelijk zijn voor de enorme boskap in hun landen. Dit mag niet van Timmermans. Hoe hypocriet is deze man? Hij loopt eerder te roepen dat biomassacentrales de oplossing zijn voor de energietransitie. Deze man is volkomen de weg kwijt en kan beter ergens gaan vissen of fietsen zodat we van hem verlost zijn.

Joost Dirckx, Weert

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: