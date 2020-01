Beter af als jongere meer stemgewicht krijgt?

Jongeren zijn iets van tegenwoordig, beseft u dat wel? Sterker nog, het zou mij niet eens verbazen als er vroeger geen jongeren blijken te hebben bestaan. Dat de kinderen toen bijvoorbeeld allemaal werden geboren zoals In The Curious Case of Benjamin Button, het bijna honderd jaar oude korte verhaal van Scott Fitzgerald dat twaalf jaar terug nog werd verfilmd met Brad Pitt in de hoofdrol. Benjamin Button zag als 80-jarige het levenslicht.