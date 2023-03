’Geef mensensmokkelaars geen kans’

Kopieer naar clipboard

Om te voorkomen dat migranten de oversteek maken naar Europa is het kabinet naarstig op zoek naar een nieuwe ’Turkije-deal’. Nu is Tunesië in beeld en uiteraard wil dat land net als Turkije daar ’iets’ voor terug, schrijft mevrouw Brugman.