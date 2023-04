Premium Het beste van De Telegraaf

Crises worden gebruikt om publiek debat te censureren

Door Leon de Winter Kopieer naar clipboard

In George Orwells roman 1984 is er in de controlestaat Oceanië elke dag om elf uur een georkestreerde uitbarsting van woede en haat. Die richt zich tegen één bepaalde figuur: Emmanuel Goldstein. Goldstein is de rechtvaardiging van de continue mobilisatie, de continue controle, de continue censuur, de continue propaganda, die de leiders van Oceanië toepassen – ze kunnen niet anders, zo luidt de propaganda, aangezien Goldstein een levensgevaarlijke verrader is die Oceanië wil verwoesten. Goldstein is de man die het volk van Oceanië moet vrezen.