Lichtpuntjes: Huis en tuin op orde

Manlief had daar nu eindelijk de tijd voor. Hij is normaal werkzaam in de horeca, maar nu dus even niet. En dat maakt mij, hoe simpel ook, helemaal gelukkig. Ook omdat het zonder stress of gedoe is gegaan.

Want dat is ook wat deze crisis doet. Er is meer tijd en aandacht voor elkaar nu er veel is weggevallen. Maar ook voor hobby’s zoals bakken, tuinieren en verbouwen. Je kunt er meer van genieten. En verder hebben wij lekker opgeruimd. Weg met die oude zooi! En dat lucht op!

Marianne Steenbergen