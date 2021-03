Brussel gaat hiermee wel erg ver in hun betutteling. Vissers vangen niet alleen gewenste soorten vis, maar vaak ook ongewenste bijvangst: vis die te weinig oplevert, waarvoor geen vangstrecht is of die te klein is. Als die vis teruggezet wordt in zee, noemen we het ’discards’. Maar deze vis kan verder groeien of komt in de voedselcirkel in zee terecht.

In 2013 besloot de EU dat teruggooien niet langer mag: de zogeheten ’aanlandplicht’ werd ingesteld. Volkomen terecht dat dit niet wordt gepikt. Wees trots op onze vissers, voor heerlijke Noordzeevis.

Willem Himmelreich, Heerhugowaard