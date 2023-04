Brief 2 ’Onze tulpen belangrijk visitekaartje’

Nederland is op het gebied van landbouw en glas-tuinbouw een van de meest innovatieve landen ter wereld. ’Onze’ tulpen zijn een belangrijk, wereldwijd visitekaartje van ons land. In deze sector wordt al jaren gewerkt aan het terugbrengen van ontsmettingsmiddelen. Nota bene een Nederlandse eurocommissaris komt nu met plannen waardoor deze sector bedreigd wordt in haar bestaan. Laten we hopen dat hij, zoals wel vaker, met stoere taal begint om daarna de teugels te laten vieren om zo zijn doelstellingen te bereiken en de ’gevierde meedenker’ uit te hangen…. Ik hoop oprecht dat deze elitaire bestuurder ooit de PvdA gaat leiden. Wellicht dat hij dan weer met beide benen op de grond komt te staan en met eigen ogen kan zien hoeveel hij tijdens zijn bewind heeft afgebroken….

Kees Rakers, Hoofddorp

