’Kernenergie wordt genegeerd’

Milieutafels

In Madrid opende hij weer met ’In Nederland is consensus bereikt’. Vervolgens gaat hij verder met te vertellen dat er een akkoord bereikt is aan de milieutafels. Dat gaat wat al te ver, want er heeft geen enkele stemming plaatsgevonden en de meeste aanwezigen waren belanghebbenden uit de commercie. Wetenschappers waren niet uitgenodigd en eerder besproken zaken als kernenergie kwamen niet ter sprake. Opnieuw een poging om richting te geven aan een gewenst resultaat.

Windmolens

Onder de bevolking wordt er heel anders over gedacht. Parallel met de provinciale verkiezingen werd een enquête gehouden over te volgen energiekeuzes. Als grote winnaar kwam er kernenergie uit de bus. Dit gegeven wordt dus volkomen genegeerd door onze bestuurders. Er wordt een gevaarlijk spel gespeeld. In Duitsland worden al aanmerkelijk minder windmolens geplaatst en komt de automobielindustrie al in de problemen. Hopelijk gaat er na de komende verkiezingen een frisse nieuwe wind waaien om de ingeslagen heilloze richting te doen stoppen.

Ron van den Hurk, Best