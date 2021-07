’Landelijk excuus voor slavernij in deze context zou schande zijn’

Sterren

Baby Romee Strijd met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis

Angstige momenten voor Romee Strijd (25) en haar man Laurens van Leeuwen (29). Terwijl het Nederlandse topmodel in het buitenland was, werd dochtertje Mint per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. „Ik ben midden in de nacht teruggevlogen naar Nederland.”