OPINIE René van Slooten, chemisch technoloog ’Waar blijven maatregelen tegen nieuw virusgevaar?’

Reizigers uit China lopen langs een banner met informatie en krijgen een gratis coronazelftest bij aankomst op Schiphol. Ⓒ ANP/HH

Met het Chinees Nieuwjaar (22 januari) in aantocht vliegen drommen Chinezen de wereld over voor familiebezoek. Drie jaar geleden kon zo Covid-19 zich snel verspreiden over de wereld. René van Slooten vreest dat Europa en Nederland herhaling van dat gevaar onderschatten.