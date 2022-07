’Rookvrij terras goede zaak’

Nadat er vorige eeuw eerst rookvrije gebouwen kwamen, rookvrije werkplekken en een rookvrije (binnen)horeca, komt nu het terras in beeld. De CAN, de Nederlandse Niet-rokers vereniging (Clean Air Now) strijdt al jaren voor een rookvrije samenleving. Ook diverse longartsen weten de media te vinden om het gevaar van roken onder de aandacht te brengen. Momenteel richt CAN zich z’n pijlen op buitenmilieu, naast rookvrije terrassen zijn nu ook tuinen en balkons aan de beurt. Het zal echter nog lang duren voordat onze samenleving rookvrij is.

Astrid Roijen,

Amsterdam