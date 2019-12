Brief 3 ’Subsidieer aanschaf nieuwe (diesel)auto’

Als belastingbetalers investeerden wij tot wel €5 miljard in elektrisch en hybride rijden. Volgens Automobiliteit 2019-2020 (BOVAG-RAI) profiteren 234.000 hybride- en 45.000 full-electric vehiclerijders hiervan. Dat is bijna €18.000,- per auto…Anderzijds straft men bezitters van een oudere (Euro3) dieselauto met 15 procent roettaks om hen te stimuleren een nieuwe (Euro6) auto te kopen. De verhoudingen zijn volledig zoek, terwijl het effect minimaal is. Waarom krijgen dieselrijders geen subsidie voor hun nieuwe (Euro6) auto?

Albert Bos, Velserbroek

