Kilheid richting nabestaanden

Het omgaan met nabestaanden is een van de moeilijkste kanten van het werken bij politie en Openbaar Ministerie. Bij een onderzoek naar een moord, zelfdoding of verkeersongeval wordt van opsporingsinstanties een zakelijke en onafhankelijke houding verwacht. De begrijpelijke emoties bij vrienden of familie van een slachtoffer mogen de waarheidsvinding niet beïnvloeden. Maar dat betekent natuurlijk niet dat een agent, rechercheur of officier van justitie geen empathie mag tonen. Even een arm over iemands schouder of op zijn minst enig begrip laten blijken voor het verdriet van nabestaanden is toch niet te veel gevraagd?