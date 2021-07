Brief 2: ’Stikstofproblematiek nekt onze boeren’

Wij zijn maar ’een speldenknopje op onze wereldbol’ maar wel het een na grootste land wat betreft export van landbouwproducten. 70% daarvan gaat naar het buitenland, alleen de rest en afvalstoffen daarvan blijven veelal hier en dat gaat deze sector nu parten spelen.

Hoewel we in deze sector vooruitstrevend en toonaangevend zijn moeten we helaas concluderen dat ons landje daarvoor toch een beetje te klein is.

Ook onze bevolking groeit tussentijds als kool. In 1995 waren we met 15 miljoen, nu naderen we de 18 miljoen al. Iedereen wist dat dit een keer spaak moest lopen, alleen het noodzakelijk handelen werd door onze politici alsmaar uitgesteld.

Deze sector zal sterk moeten gaan inkrimpen wil het hier overleven, en willen we het hier met z’n allen woon- en leefbaar kunnen houden.

Mario Verhees, Asten

