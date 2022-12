Premium Het beste van De Telegraaf

Kringen Ze zijn gevaarlijk, niet staatsgevaarlijk

Door Rob Hoogland Kopieer naar clipboard

Gideonsbende - is die in dit wel heel speciale geval al gemunt? Want zo kun je ze óók noemen natuurlijk, dat groepje extreemrechtse imbecielen dat een staatsgreep in Duitsland voorbereidde, totdat de Duitse justitie er woensdag met een grootscheepse landelijke operatie op ruim honderd verschillende locaties een stokje voor stak.