Leidse wetenschappers ten onrechte op de brandstapel gezet

De beer was los. Wie dit weekend nog niet wist dat in Leiden rechtsfilosofie wordt gedoceerd, heeft kennelijk geen kranten gelezen of Twitter bezocht. Het ergste uitingsdelict dat men in Nederland kan plegen, is zonder meer antisemitisme. Daarvan werd een afdeling van de universiteit verdacht gemaakt door misverstanden en wellicht ook bestuurlijk falen. Een groep van wetenschappers en studenten werd ten onrechte volledig in een kwaad daglicht gesteld. Terwijl deze afdeling altijd een veilige haven was en is voor mensen met heel verschillende achtergronden. Het heeft iets van een tragedie en een klucht.