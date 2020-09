Uitslag stelling: Verdeeld over kapjesplicht

Het kabinet komt met extra maatregelen nu het aantal coronabesmettingen in brandhaarden als Amsterdam, Den Haag en Rotterdam sterk is gestegen de afgelopen week. Ook in kleine gemeenten dook het virus op. Maandag werden weer veel besmettingen (ruim 2900) gemeld en de ic-bezetting met patiënten in ziekenhuizen is ook toegenomen. Nu steeds meer delen van Nederland ’rood’ kleuren, hadden externe experts het kabinet geadviseerd om een mondkapjesplicht in te voeren, zoals in België en Duitsland al bestaat. Daar moeten inwoners vooral in het ov, de winkels, horeca en openbare gebouwen een mondmasker dragen.

Bijna de helft van de stellingdeelnemers (49 procent) is voorstander van strengere maatregelen en vraagt om een mondkapjesplicht op straat. „Voor mijn part wordt het mondkapje geheel ingevoerd, dus als je buiten je eigen voordeur komt, moet je een mondkapje op. De mensen zijn net kleine kinderen: die willen niet luisteren en leren, dus dan moeten ze maar voelen. Het is immers belangrijk voor ieders gezondheid en leven”, schrijft een voorstander resoluut. Ook een andere deelnemer wijst op de hinderpaal dat velen zich niks (meer) aantrekken van de coronaprotocollen. „Natuurlijk, alles wat maar enigszins helpt, moet je inzetten. Maar het probleem wordt natuurlijk veroorzaakt door mensen zelf. Zolang er in dit land nog mensen zijn die openlijk oproepen om de regels te boycotten en zich nergens iets van aantrekken, is het dweilen met de kraan open.”

Veel andere respondenten willen de kapjesverplichting beperken tot de publieke ruimte. Zo schrijft een van hen: „Mondkapje in alle gebouwen en op drukke plaatsen in de open lucht, zoals markten. Dus overal waar veel mensen zijn in winkels en andere overdekte ruimtes. Thuis natuurlijk niet.”

Sommigen zien het nut van een mondkapje buiten niet in en wijzen erop dat de meeste besmettingen in huis plaatsvinden. „Het lijkt me onverstandig, zeker als je kijkt naar landen die dit ook al hebben (Spanje). Daarnaast is de oorsprong van de haarden bekend (bij mensen thuis) en daar is amper controle. Door dan toch een mondkapjesplicht in te lassen, plak je in principe een pleister op een botbreuk. Ik hou me nog aan de maatregelen, maar bij een eventuele mondkapjesplicht stop ik ermee. Dan geloof ik er niet meer in.”

Dat het coronabeleid meer en meer wantrouwen oproept, komt doordat de aanpak te versnipperd is, denken velen. Driekwart van de respondenten wil dat het kabinet de regie neemt, een tandje bij zet door beter te communiceren en strakker beleid te voeren in de bestrijding van het coronavirus. „Ook is onze regering te besluiteloos en te laks; ga de kapjes zoveel mogelijk verplicht stellen en handhaaf strakker. Daar ligt ook een zware plicht bij de universiteiten en hogescholen.” Want corona sloeg vooral toe onder studenten in de grote steden, die de coronaregels hebben genegeerd.

Of een tweede lockdown er komt is nog onzeker, maar 44 procent van de deelnemers is hier wel bang voor als de besmettingen en ic-patiënten nog toenemen.