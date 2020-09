’Lef op premier te willen leveren’

Tot nu toe heeft er niet meer in gezeten dan deelname aan het kabinet. Weliswaar als vijfde wiel aan de wagen waren ze nodig en alleen maar goed om een meerderheid met de gevestigde partijen te kunnen vormen. Dat dit gaat op den duur gaat vervelen en doelstellingen moeten worden bijgesteld kan ik me voorstellen.

D66 heeft nu in haar verkiezingsprogramma opgenomen om de premier te willen leveren in het volgende kabinet. Inderdaad, je moet maar lef hebben. En wie zou dat dan wel niet moeten worden! Ik kan er in elk geval niet één noemen. Droom lekker verder.

Jan Muijs, Tilburg