’Senioren opnieuw de sigaar’

Eigenlijk zou dit met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 moeten worden uitgekeerd omdat de gepensioneerden daar gewoon recht op hebben. Het kabinet, en met name minister Kaag van Financiën, komt met het onzalige idee om van de 10% AOW-verhoging per januari aanstaande 5% inkomensondersteuning af te trekken, wat uiteindelijk betekent dat de 3,6 miljoen gepensioneerden wederom gepakt worden.

Deze groep inwoners van ons land heeft in de laatste 12 jaar al 30% aan koopkracht ingeboet en zijn dan straks weer de sigaar. Gelukkig is er licht aan het eind van de tunnel omdat er in maart 2023 Provinciale verkiezingen plaatsvinden, waarna de Eerste Kamer wordt gekozen. Ik roep alle 3,6 miljoen gepensioneerde inwoners van Nederland op om in elk geval te gaan stemmen en niet op de de huidige coalitie. Dat is de enige mogelijkheid om verandering te garanderen en de ommezwaai te versnellen in het belang van een ieder in ons land.

Louis Oudshoorn,

Zoetermeer