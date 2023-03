Uitslag Stelling: ’Graadmeter voor onvrede’

Het gaat nu duidelijk worden hoe Nederland denkt over het huidige regeringsbeleid, aldus deze respondenten. „Omdat de leden van de Eerste Kamer worden gekozen vanuit de provincie, lijkt het onvermijdelijk dat deze Kamer op zijn kop gaat. Het verwachte recordverlies van de coalitie geeft in ieder geval duidelijk aan dat de huidige koers veranderd moet worden.”

Een andere deelnemer is stelliger: „Een minderheid voor de coalitie betekent dat het volk geen vertrouwen heeft in het huidige kabinet. En dan is wegwezen de enige optie”.

De overgrote meerderheid (88%) verwacht een fiks verlies voor de coalitiepartijen. „De politiek is een zooitje. De moraal is geminimaliseerd. Dus het is niet gek dat de bevolking het zat is”, stelt één van hen. „Dit is de uitgelezen kans om meer dan 12 jaar wanbeleid van Rutte en consorten af te straffen”, reageert een ander. „Ik hoop dat de huidige coalitiepartijen worden gedecimeerd zodat hun wanbeleid kan worden tegengehouden vanuit de provincie en Eerste Kamer.”

Een even groot percentage geeft aan het vertrouwen in de politiek de afgelopen jaren te zijn verloren. „Het politieke systeem dient flink gewijzigd te worden”, klinkt het van meerdere kanten. „Deze verkiezingen kunnen een signaal voor de zittende macht zijn om zich eens te verdiepen in de problemen waar de mensen in dit land mee kampen”, hoopt een respondent.

Hoewel er zeker deelnemers zijn die het belang van provinciale verkiezingen benadrukken - „De Provinciale Staten zijn van groot belang voor de directe invulling van onze leefomgeving” - lijken de meeste respondenten deze verkiezingen dan ook vooral als opmaat naar landelijke verkiezingen te beschouwen. „Het is een graadmeter voor de onvrede over het huidige beleid”, luidt een reactie. Van alle deelnemers stelt 94% van plan te zijn om te gaan stemmen. De term ’proteststem’ valt vaak.

„Dit zijn zeer belangrijke verkiezingen. Nu we geen referendum meer hebben om de regering te corrigeren blijft alleen nog de Eerste Kamer over om regeringsbeleid te stoppen of te corrigeren”, schrijft iemand. „Normaal zou ik niet per se naar de stembus gaan bij deze verkiezingen, maar nu ga ik wel. Voor mij is het een stem tegen wat er nu in Nederland gebeurt. Ik hoop echt dat deze provinciale verkiezingen snel zullen leiden tot landelijke Tweede Kamerverkiezingen”, reageert een ander. Twee derde zegt voornemens te zijn bij de provinciale verkiezingen op dezelfde partij te stemmen als bij Tweede Kamer verkiezingen.

Onder de respondenten die het oneens zijn met de stelling (18%) zitten ook veel ontevreden burgers. Zij zijn alleen wat sceptischer over de daadwerkelijke gevolgen van een fiks verkiezingsverlies voor de coalitiepartijen.

„Als de toeslagenaffaire en het debacle in Groningen voor Rutte geen redenen zijn om conclusies te trekken, dan zal een voor hem negatieve verkiezingsuitslag dat ook niet zijn”, klinkt het. En: „De meeste politici zijn zo gehecht aan het pluche dat ze niet zullen opstappen, wat de uitslag ook zal zijn. Zodra er gekozen is hebben ze weer lak aan de burgers.”