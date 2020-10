’Bezorger coronaheld’

Iedereen blijft thuis, shopt thuis, bestelt z’n boodschappen online en die bestellingen worden allemaal op tijd afgeleverd door bezorgers.Zij kunnen niet thuiswerken maar moeten vaak als zzp’ers per dag meer dan 100 pakketten bezorgen. Op zzp-basis betekent: alleen vergoeding als de klant thuis is en vergoeding per geslaagde stop. Klant niet thuis? Geen vergoeding!

Bas Marinus, Velserbroek