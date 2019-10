’Nederland meet met twee maten’

Grondwerk aan het circuit in Zandvoort mag doorgaan van de rechter. Een snel oordeel waar we het mee moeten doen, stelt mevrouw Brugman.

Niks teveel uitstoot van welke bedreigende stof dan ook of andere grondvervuiling, per direct doorgaan. De bouwsector, onze boeren etc. staan op nonactief en men kan maar niet tot een besluit komen, maar het circuit, deels in handenvan een Oranje-telg, krijgt per direct groen licht. Meten met twee maten is Nederland eigen geworden.

Mevr. Brugman, Lelystad