’Zet in op ontzilting zeewater’

We zijn toch een land waarin watermanagement op een zeer hoog niveau staat? Onbegrijpelijk dat het bij politiek Den Haag en met name bij Vewin, als vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland, niet op de agenda staat.

De technologie is aanwezig en een oneindige beschikbaarheid van zoet water is te realiseren.

Locaties kunnen bijvoorbeeld zijn de Eemshaven, tweede Maasvlakte en langs de Westerschelde. Pijpleidingen kunnen worden aangelegd om in tijden van droogte landbouwgronden te bevloeien.

Denk ook eens aan subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF), het creëren van banen. Er zal een grote economische bedrijvigheid ontstaan die wij goed kunnen gebruiken en het zal ons land in het buitenland ook op de kaart zetten. Het exporteren van deze expertise kan een niet gering terugverdienmodel opleveren. Ik zou zeggen politiek Den Haag en Vewin, doe eens een haalbaarheidsonderzoek.

Edward Koenen, Tilburg