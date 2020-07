’Beboet viespeuken’’

Lekker op vakantie in eigen land maar wat een rotzooi is het overal. Nu wil men statiegeld op kleine plastic flesjes en wellicht blik. Wat is de volgende stap? Statiegeld op chipszakken, koekverpakking, sigarettenfilters..? Alleen al het gemak waarmee rokers hun peuken weggooien zegt genoeg. Beter een boete van bijv. 400 euro voor het op straat gooien van afval. En dan ook voor peuken. Kijken hoe snel Nederland weer schoon is.

John de Laat, Made