Brief 2 ’Twijfel rond tweede prik klap in gezicht huisarts’

En ze mochten hun patienten pas na 12 weken de tweede vaccinatie geven, want er moest zo zuinig worden omgegaan met het vaccin.

Inmiddels wil bijna niemand meer AstraZeneca, mede dankzij alle berichten over (zeer zeldzame bijwerkingen) van dit vaccin, die overigens ook bij Pfizer geconstateerd zijn.

Nu wordt er weer twijfel gezaaid, of men wel een tweede Astra prik krijgt. De Jonge zegt dat we die vanaf juli niet meer nodig hebben, dat we de doses gaan weggeven, aan arne landen.

Wat een twijfel bij eerste Astra gevaccineerden, wat een klap in het gezicht van al die huisartsen die met bidden en smeken hun patienten overhaalden, toch maar een Astra-prik te nemen, soms met reservelijsten werkten om toch de hun toebedeelde doses te prikken.

Ik ben gevaccineerd door mijn huisarts. Heb gezien hoeveel moeite werd gedaan, om iedereen geprikt te krijgen. Hulde, voor hun inzet.

W. Praal, Capelle aan den IJssel

