Kringen Help, een inclusieve chatbot! Wat nu?

Door Rob Hoogland Kopieer naar clipboard

Nou, ik kan wel inpakken. Aan alles komt een eind, dat is waar, maar dit had ik niet verwacht. Mijn vak zal in dit tijdperk van robotisering nooit verdwijnen, zei ik altijd. Van een springerige geest als de mijne en het daaraan verbonden vermogen om die gedachten in begrijpelijke taal aan elkaar te verbinden zou artifical intelligence (AI) het nooit kunnen winnen.