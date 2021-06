’VVD wil erfenis zwaarder belasten’

Waar gaat het toch mis bij de VVD? Nu is er de gedachte geboren dat een erfenis bij de volgende generatie ongelijkheid geeft en dus moet die erfenis zwaar belast worden! Vreemd dat familiegeld kinderen geen voorsprong mag geven, maar de Nederlandse staat mag die voorsprong dan wel innen in de vorm van belasting. Over dat familiegeld is al jaren heel veel belasting betaald en nog meer belasting bij het erven daarvan is pure lijkenpikkerij en deze gedachte de VVD onwaardig! Wanneer stopt de VVD eens met links denken?

I. Zingel