’Verbeelding van onze geschiedenis’

Volgende week is Rotterdam aan de beurt. De koets heeft een boeiende geschiedenis. Het inmiddels omstreden deel van de koets is het paneel Hulde der Koloniën. Dat is slechts één van de panelen die schilder Nicolaas van der Waay in 1898 in opdracht van Amsterdam voor de nieuwe koningin Wilhelmina maakte. Wilhelmina moest een koets krijgen die een allegorie of zinnebeeldige voorstelling was van Nederland in het jaar dat zij werd ingehuldigd. Het gewraakte paneel verheerlijkt het kolonialisme niet, maar symboliseert het. Het heeft een eigen paneel, omdat het toen onderdeel was van de Nederlandse samenleving, maar ook omdat het ter discussie stond. Net als de onderwerpen op de andere panelen, die toen ook actueel waren. Ook de andere panelen van de koets symboliseerden het Nederland waarvan Wilhelmina toen staatshoofd werd en verheerlijkten het niet. De Gouden Koets is een correcte verbeelding van een boeiende fase in onze geschiedenis. Of hij nog gebruikt wordt bepaalt de koning.

Henk Slechte, Schiedam