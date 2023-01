’Contant betalen moet mogelijk blijven’

Ze willen een wet die waarborgt dat we desgewenst overal met contant geld kunnen betalen. Het is nu hoogst irritant om soms zelfs een kop koffie niet meer contant te kunnen afrekenen. Of bij de apotheek alleen maar met een betaalpas terecht te kunnen. En dat hoor je vaak pas met afrekenen, zodat je wel gedwongen wordt. Het gaat er daarbij niet alleen om dat de overheid bij alles over onze schouder kan meekijken, maar ook om ellenlange afschrijvingen op jouw bankrekening te voorkomen. Jouw uitgaven zijn dan bijna niet meer te controleren. Het is ook ernstig dat je zelfs bij kleine stortingen op een bankrekening bij de honderd procent staatsbank de SNS, verantwoording moet afleggen waar dat geld van afkomstig is. Daarmee wordt de gewone burger al bij voorbaat het predicaat verdacht op geplakt, terwijl criminelen geheel andere wegen bewandelen.

Bert Osendarp, Irechek