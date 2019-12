Puzzel om langdurige stakingen in Frankrijk te ontlopen

De groepsapp explodeert. We weigeren ons dameskerstdiner te annuleren vanwege de staking in het openbaar vervoer, maar het blijkt een hele toer om bij het restaurant te komen. De eerste die zich meldt probeert van het vliegveld naar Parijs te komen en staat al drie uur in de file. Een tweede zegt af: de metro naar haar voorstad rijdt niet en een taxi is prijzig. Een derde haalt haar maanden niet gebruikte fiets uit de kelder en trotseert de regen. Anderen lopen.