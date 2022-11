Uitslag Stelling: Ieder land moet wat doen

De overgrote meerderheid vindt niet dat de schuld voor klimaatverandering alleen bij de rijkere landen gelegd kan worden. „De hele wereld moet verantwoordelijkheid nemen, niet alleen de ’rijke’ landen”, reageert een respondent. „Nergens in dit hele debat lees ik over plannen die de arme landen maken om hun eigen uitstoot en het toebrengen van schade terug te brengen. Nergens lees ik ook over hoe men denkt die pot met geld te gaan beheren en door wie. Het komt er steeds vaker op neer dat het wel lekker makkelijk is om de hand op te houden.”

Een andere respondent noemt het ’een beetje kort door de bocht’ dat arme landen alle verantwoordelijkheid bij rijke landen leggen. „Zolang de uitstoot van grootvervuilers, zoals India en China, blijft stijgen en de gemiddelde mens meer welvaart blijft ambiëren is het dweilen met de kraan open. Zolang daar niets fundamenteels gebeurt is het hopeloos. China gaat tientallen kolencentrales meer bouwen, terwijl wij er twee sluiten.”

De respondenten hebben ook weinig vertrouwen dat het geld goed terechtkomt. „We kunnen nog zo veel geld naar die landen sturen, het komt praktisch nooit terecht waar het nodig is”, verwoordt iemand een populaire opvatting. „Het geld gaat hoe dan ook naar de zakken van regeringsleiders”, meent een deelnemer. „Deze leiders putten zelf het land uit. Overstromingen en modderstromen komen niet door klimaatschade maar door slechte dijken en ontbossing. Opwarming is een verdienmodel geworden.”

Veel respondenten hekelen dan ook het feit dat Nederland nu al structureel bijdraagt aan klimaatsteun, met een streefbedrag van 1,8 miljard euro per jaar vanaf 2025. „Het is onzinnig dat een land met 17 miljoen inwoners geld moet overmaken naar een land met honderden miljoenen inwoners die samen het klimaat meer beïnvloeden dan ons land alleen ooit kan”, foetert iemand. „Nederland wil altijd het beste jongetje van de klas zijn en denkt als mini stipje op aarde alle problemen wel even op te lossen. En dat ten koste van zijn eigen burger”, klaagt een ander.

Menig respondent staat sowieso kritisch tegenover de paniek over klimaatverandering. „Klimaatverandering is van alle tijden”, menen velen. „Het is een feit dat we met 8 miljard mensen hier niet in positieve zin aan bijdragen, maar het is niet zo dat de mens klimaatverandering kan tegenhouden. We kunnen het hooguit een beetje vertragen of versnellen.” Ruim 70 procent geeft dan ook aan zich geen zorgen te maken over de wereldwijde klimaatverandering .

Toch is er een kleine minderheid (9%) die vindt dat rijke landen hun verantwoordelijkheid moeten dragen op dit gebied. „Direct en indirect zijn de rijke landen de belangrijkste oorzaak van klimaatverandering. Het is hun ongetemde consumptiegedrag dat de vervuiling veroorzaakt”, vindt een van hen. „Het is laf om de verantwoordelijkheid daarvoor niet te willen dragen en meedogenloos ten opzichte van de landen/mensen die daar de dupe van zijn en geen kant op kunnen. Ik vind het afschuwelijk zelfgenoegzaam gedrag.”