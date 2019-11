Boeren gingen uit protest naar het politiebureau omdat een boer was opgepakt omdat hij een motoragent van de weg zou hebben gedrukt. Volgens de boeren had de agent flink overdreven dat hij doodsangsten had uitgestaan. Het is een verschil van mening, maar het is ondertussen schering en inslag.

Mijn vader kon als ambtenaar vroeger wel tegen een stootje en vaak werd er gewoon een goed gesprek gevoerd tussen beide personen en daarmee was de kous af. En ja, mijn vader kwam een enkele keer wel eens in paniek thuis en dan wist je dat het echt problematisch was. Dat daarna aangifte volgde was vanzelfsprekend. Maar in de regel was het na een goed gesprek opgelost.

Tegenwoordig word je al aangeklaagd als je een vlieg op het raam dood slaat of je zoon of dochter een corrigerende tik geeft. Het draagt allemaal niet bij aan redelijkheid en respect voor elkaar. Tegenwoordig gaat het om het liefst zo veel mogelijk mensen te veroordelen voor de grootste onzin of het kleinste geschil van mening.

Politie, boa’s en andere ambtenaren weten dat ook en maken er flink misbruik van waardoor het draagvlak afneemt, wat een logisch gevolg is van het overdrijven. Maar ook de burgers worden opgeroepen om voor het minste en geringste aangifte te gaan doen. Het gevolg is dat politie en justitie te veel werk hebben en niet bezig kunnen zijn met zaken waar ze zich echt mee bezig zouden moeten houden.

Kortom, de boeren in Arnhem hebben een teer punt te pakken. Er is niets tegen handhaving of aangifte doen als het redelijk is. Maar het redelijke is steeds vaker onredelijk in Nederland waarna je met recht jezelf af kan vragen, waar zijn wij mee bezig?

Peter de Quaack, Vlissingen