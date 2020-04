Iets pijnlijks is blootgelegd: hoe wij als samenleving met ouderen omgaan

Vorige week schreven collega Edwin Timmer en ik over de schrijnende tekorten aan persoonlijke beschermingsmiddelen in de wijk- en verpleegzorg. In mijn omgeving zag ik hoe mensen twee weken lang onbeschermd werkten met de meest kwetsbare groepen. Extreem risicovol, voor zowel de zorgverlener als de patiënt. Een hemeltergende situatie. Zeker voor een ontwikkeld land als Nederland.