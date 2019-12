Jongens waren we. Aardige jongens. Gewone jongens van een jaar of negen. In de zomer haalden we kartonnen dozen bij de Appie en sleeden van de dijk af alsof het winter was. Ik had klik-klaks, twee harde plastic ballen aan een touwtje die je tegen elkaar aan slingerde en als je het niet goed deed, liep je kans op een polsbreuk.