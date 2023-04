Premium Het beste van De Telegraaf

Kringen Koningin Wilhelmina zag de bui al hangen

Door Marcel Peereboom Voller Kopieer naar clipboard

Nog even en we keren geheel vrijwillig terug naar de donkere middeleeuwen. Koningsdag is de dag dat er een smerige wolk over de stad hangt, een verstikkende rook van aan het spit geregen schimmelkoeien en salmonellakippen, die gulzig worden opgeslokt door de hongerige meute.