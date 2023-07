’Hoge WOZ is pure diefstal’

Het spreekt vanzelf dat hogere en lagere overheden geld nodig hebben om voor de samenleving te zorgen. Maar om op een woning zoveel extra belasting te heffen is mijns inziens legale diefstal Over alles, maar dan ook alles, van die woning is vaak al belasting betaald. En die heffingen belasten een huiseigenaar al zwaar. En dan verwijzen gemeenten naar de ’marktwaarde’ van een huis om de WOZ-waarde te bepalen; dit is absurd. Als een huis niet te koop is heeft het geen marktwaarde. De WOZ is gewoon diefstal door de lokale overheid van haar eigen bewoners.

J. Prins, Sliedrecht