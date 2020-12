’Mag gift van voedselbank wel?’

Premium Lifestyle

Wat levert zo’n Boomplantdag nou eigenlijk op?

Over tien jaar wil de overheid tien procent meer bos in ons land. Dat komt neer op ongeveer 37.000 hectare, ongeveer twee keer zo groot als de stad Apeldoorn. Daarom is het zaak dat er nieuwe bomen worden geplant, van kleintjes en struiken tot een ’echt’ bos.