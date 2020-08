’Vrijheden vragen om verantwoordelijkheid’

De wereld van sociale media zit vrij overzichtelijk in elkaar. Binnen je eigen bubbel hoor je je mening over het algemeen bevestigd. En mocht er onverhoopt een tegengeluid doorheen sijpelen waar je absoluut niet van gediend bent, dan ontvolg of blokkeer je de desbetreffende afzender en heb je er geen last meer van. Deze manier van boycotten is – daar zullen vriend en vijand het over eens zijn – vrij algemeen gebruikelijk. Want voor een echt debat zijn Twitter of Facebook misschien niet het geëigende medium.