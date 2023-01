Brief 2 ’Hertenkampen de pineut’

Nu zijn de hertenkampen weer de pineut, stelt E. Strobos vast.

De toekomst van hertenkampen staat op de tocht. Donderdag wordt er in de Tweede Kamer gedebatteerd over een nieuwe huis- en hobbydierenlijst, waardoor er vanaf 2024 geen damherten meer gefokt zouden mogen worden. Herten leveren veel plezier voor kinderen maar dat telt blijkbaar niet meer mee. Er is weer iets gevonden om ze weg te krijgen. Wat is als volgende aan de beurt?

E. Strobos

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: