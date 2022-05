Uitslag stelling: ’Proefballon van Brussel’

Ondanks de ambities van de Europese Commissie, denkt twee derde van de respondenten niet dat een dergelijk dossier er snel zal komen. Een reactie: „We krijgen dit in Nederland al niet voor elkaar, hoezo zou dat Europees wel lukken?” Een andere stemmer: ,,Dit is weer zo’n Brussels proefballonnetje, terwijl er urgentere zaken zijn waaraan gewerkt moet worden.” Een voorstander van het dossier heeft weer andere kritiek: ,,Ik begrijp werkelijk niet waarom dit al niet veel eerder is geregeld in Europa, want op het gebied van automatisering is dit al heel lang mogelijk.”

Driekwart van de stemmers denkt dat de lidstaten het niet snel eens zullen worden over een dergelijk systeem. Een stemmer: ,,Ze kunnen het al niet eens worden over zomer- en wintertijd, dan zal zo’n ingewikkeld it-systeem al helemaal niet lukken.”

Wel denkt een meerderheid van de deelnemers dat de Nederlandse regering voorstander zal zijn van een Europees dossier. Nederland hakketakt al jaren over een eigen systeem voor het vastleggen van medische gegevens. Maar een derde van de stemmers denkt dat de plannen van de Europese Commissie dit proces zouden kunnen versnellen. Een stemmer: „Het Nederlandse patiëntendossier is niet veilig te krijgen, laat staan een Europees. Dit is een ongeluk waarvan je weet dat dit gaat gebeuren.”

Voor bijna alle respondenten zou een pan-Europees patiëntensysteem stuiten op onoverkomelijke privacy-bezwaren. Een stemmer schampert: „Nog even en Brussel gaat ons nog vertellen wanneer we naar de wc mogen.” Ook ziet driekwart niet de voordelen bij behandeling in het buitenland. Het zou bijvoorbeeld makkelijk zijn als iemand gezondheidsproblemen krijgt in het buitenland. Ook zou het bijhouden van gegevens van alle Europeanen de commissie in de gelegenheid stellen ‘betere besluiten’ te nemen gedurende een pandemie. Een reactie: „Dat pandemie-argument wordt steeds weer gebruikt om de macht te verstevigen. Maar ik wil niet dat mijn gegevens Europees worden gedeeld.”

Verder beweert de Europese Commissie dat het delen van gegevens op grote schaal ‘levensreddend’ zou kunnen zijn. Slechts een vijfde van de stemmers denkt dit ook. Een stemmer: „Het is zelfs al in Nederland een crime om de juiste informatie boven tafel te krijgen bij een behandeling, laat staan als je in het buitenland bent. Dus in essentie zou het wel kunnen werken. De nadelen zijn echter veel groter. Je moet er toch niet aan denken dat regimes als Polen en Hongarije in onze dossiers kunnen gluren?”

Bijna niemand denkt dat het bijhouden van gegevens kostenbesparend zou kunnen werken. Een respondent die het hele zaakje niet vertrouwt: ,,Het gaat niet om het besparen van kosten of het redden van levens. Dit is de opmaat naar een elektronisch id, waardoor de EU totale controle wil krijgen over zijn burgers.” Ook een andere stemmer is sceptisch: ,,Als Brussel iets bedenkt, dan kun je er bijna zeker van zijn dat het geen kosten gaat besparen, maar juist geld verslindt.”