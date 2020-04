’Stelling nemen tegen China’

De arts zou kort daarop zelf in het harnas sterven. Het tekent het soort dictatuur van het land. Vóór de Coronacrisis waren er altijd economische redenen om voorzichtig te zijn met directe kritiek op China.

Inmiddels kunnen we zeggen dat de economische gevolgen van de uitbraak duizend maal erger zijn dan welk handelsconflict dan ook.

Ik vraag me ernstig af of na deze crisis China op de vingers zal worden getikt over de vleesmarkten die ware kweekvijvers voor virussen zijn?

Wordt er werk gemaakt van voorschriften voor hygiëne en veiligheid? Komt er meer politieke ruimte voor andere geluiden dan van één man aan de top?

Ik hoop van harte dat er een land of instituut is dat durft stelling te nemen, zodat er verbeteringen worden doorgevoerd en nieuwe wetten worden gesmeed.

China’s politieke systeem zoals het nu is, is een gevaar voor de hele wereld in alle opzichten.

Joost van der Meent

Amsterdam